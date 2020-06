Tendances Première : « Changer d’ère », c'est la proposition du magazine « Imagine demain le monde » pour cet été. sur Auvio

Imagine Demain Le Monde « Clarifier les faits, libérer les idées et les esprits » c’est la promesse des 114 pages + un cahier spécial Covid-19 de 42 pages, « Changer d’ère » que nous propose le magazine « Imagine demain le monde » pour cet été. Ce numéro spécial et leur nouveau site (slow)web et éco-responsable sont le résultat d’un long processus créatif et participatif (workshops, questionnaire aux lecteurs, ateliers d’intelligence collective…), avec la co-rédaction d’un manifeste et le soutien de notre comité d’accompagnement Les Pisteurs d’Imagine composé d’une quinzaine de personnalités de la société civile. Bienvenue dans notre projet #Imagine2020. On en parle avec Hugues Dorzée Rédacteur en chef et Esra Tat, directrice adjointe de Zero Waste Europe, entrepreneuse sociale (Ouishare, Enspiral…) et Pisteurs d'Imagine.