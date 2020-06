Tendances Première : Ecoféminisme, penser la crise de notre écosystème autrement ? sur Auvio

L’écoféminisme. Mise en lumière par la crise du COVID19, la liste des défis sociétaux est longue. L’un d’entre eux serait de sortir de la logique productiviste et pour ce faire, de s’appuyer sur l’écoféminisme. Loin de concevoir l’individu comme un être humain isolé, la pensée écoféministe l’appréhende comme inséré dans des liens complexes de dépendance matérielle – et de continuité – avec la Terre (la nature, les êtres vivants), d’une part, et avec Autrui, de l’autre. Alors, L’écoféminisme, une perspective pour penser la crise de notre écosystème ? On en parle avec Pascale Vielle, juriste du Centre interdisciplinaire de Recherche Travail, État et Société (CIRTES), et Alain Henry, physicien et économiste au Bureau Fédéral du Plan.