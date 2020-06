Tendances Première : Une relance autant économique qu’écologique pour une société résiliente sur Auvio

Spécialiste des questions environnementales depuis près de vingt ans, Sébastien Godinot, économiste au WWF European Policy Office à Bruxelles s’exprimait il y a peu dans La Libre Belgique. Pour lui, il va falloir poursuivre et renforcer l’ensemble du « Green Deal » européen qui contient pas mal de bonnes choses qu’il ne faut surtout pas mettre sur la touche ou geler pour le moment : une loi climat, une stratégie industrielle européenne, une stratégie biodiversité, une stratégie alimentaire et agricole, un nouveau plan d’action d’économie circulaire, une stratégie contre la pollution chimique... Il y a beaucoup de choses sur la table. Alors comment faire une politique résiliente pour une économie et une société résilientes ? On en parle avec lui.