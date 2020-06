Tendances Première : Effondrement et pandémie, peut-on lier les deux ? sur Auvio

La collapsologie explore la vulnérabilité de nos sociétés face à divers risques qui la menaceraient d’un effondrement. Longtemps marginaux et moqués, les partisans de la collapsologie voient, avec la pandémie, leur nombre augmenter et les propositions de changement de paradigme augmenter. Avec en plus, l’idée que l’effondrement peut s’envisager comme un avenir fait de résilience et d’autonomie. Alors, peut-on lier effondrement et pandémie ? Si oui, comment et comment envisager l’avenir ? Avec Gauthier Chapelle ingénieur agronome et docteur en biologie, il a publié « Une autre fin du monde est possible » avec Pablo Servigne et Raphaël Stevens et il vient de participer à l’écriture de « Retour sur Terre : 35 propositions » (Ed. PUF). https://yggdrasil-mag.com/