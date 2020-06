Tendances Première : Et si on faisait la classe dehors ! sur Auvio

Les classes dehors. Des pédagogues, des responsables politiques, des associatifs, etc. se sont unis récemment pour proposer de faire l'école dehors. Enseigner dehors permet non seulement de respecter les mesures sanitaires, mais aussi de soutenir et dynamiser les apprentissages, de se reconnecter aux autres et à l’environnement. Mais l’idée n’est pas neuve. Méconnue chez nous, elle s’est déjà bien développée au Canada et dans certains pays du Nord et offre de nombreuses pistes pédagogiques bien dans l’air du temps. Et bonne nouvelle, il existe des formations proposées par le CRIE (Centres Régionaux d'Initiation à l'Environnement). On en parle avec Christine Partoune prof. didactique de la Géographie ULg et HELMo et auteure de « Dehors, j’apprends » (ed. EdiPro) et Emilie Hennot Coordinatrice du Centre Ethnobotanique de l’étang de Virelles.