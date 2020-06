Tendances Première : 2020 : Année internationale de la santé des végétaux. Avec le Pr. Haïssam Jijakli sur Auvio

Les objectifs premiers de l’Année sont la sensibilisation à l’importance de la santé des végétaux dans la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030, la mise en avant des effets de la santé des végétaux sur la sécurité alimentaire et sur les fonctions écosystémiques ; et le partage des meilleures pratiques pour préserver la santé des végétaux, tout en protégeant l’environnement… Une année plus que jamais indispensable après ce que nous avons vécu ces derniers mois. C’est donc l’occasion de mobiliser les gouvernements, les industries, les secteurs, les organisations publiques, les scientifiques et le public pour mieux coopérer à la protection des plantes contre la propagation des organismes nuisibles dévastateurs, stimuler l'innovation scientifique pour faire face aux menaces, promouvoir des pratiques responsables qui limitent la propagation des organismes nuisibles, accroître le soutien des secteurs public et privé pour des végétaux, des stratégies et services de santé plus durables. Avec Haïssam Jijakli, Professeur en agriculture urbaine et phytopathologies à l'Université de Liège.