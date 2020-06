Tendances Première : Les perspectives de l’immobilier dans l’après corona sur Auvio

Après une année 2019 qualifiée d’extraordinaire en terme de ventes (augmentation de presque 9 % pour l’ensemble du pays) et un début d’année 2020 très prometteur, le secteur immobilier comme d’autres, a dû faire face aux conséquences du confinement et de la pandémie. Que se passera-t-il ensuite ? Quelles seront les conséquences sur l’immobilier ? Va-t-il y avoir des modifications dans le choix des immeubles ? La ville va-t-elle toujours être attractive ? Les acheteurs ne vont-ils pas préférer une maison dans la périphérie avec de l’espace et un jardin ? Et comment les banques vont-elles réagir ? On essaye d’y voir un peu plus clair avec les notaires Marc Van Beneden et Jérôme Otte.