Tendances Première : Tout le monde n’a pas la chance d’être vegan (Ed. Harper Collins) sur Auvio

Convertie au véganisme sur le tard et fervente défenseuse d’une version mesurée, Laurence Pieau, journaliste et fondatrice d’Alternatives vegan, est aujourd’hui attachée à faire connaître les principes du véganisme. Dans «Tout le monde n’a pas la chance d’être vegan » (Ed. Harper Collins), elle mêle le récit de sa propre transition à un manuel complet, émaillé d’interviews de médecins, de chercheurs et de diététiciens, elle livre un texte aussi sérieux que drôle, loin des discours moralisateurs. Envie de franchir le pas ? Laurence Pieau est l’invitée - en direct – de Véronique Thyberghien.