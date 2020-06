Tendances Première : Suite à la crise sanitaire, une relance durable est-elle possible ? sur Auvio

Le plan SOPHIA - Un plan de transition pour la Belgique - Pour une relance durable post-Covid-19 Alors que la sortie de la crise sanitaire du Covid-19 commence à être maîtrisée, la crise économique que nous subissons n’en est qu’à ses débuts. La situation récente nous a démontré que la résilience de l’économie est aussi importante que sa productivité et sa compétitivité. Une transition écologique et sociale permettra d’éviter, de retarder ou d’atténuer les effets des crises futures. Le Résilience Management Group, composé de scientifiques et d’entrepreneur·e·s de la transition écologique, a élaboré un projet de plan de mesures pour aider les autorités à y parvenir : le plan ‘Sophia’. On en parle avec Marc Lemaire fondateur d'EcoRes et cofondateur de Kaya, et Magali Ronsmans porte-parole d'Ecores et Marek Hudon docteur en économie à l'ULB.