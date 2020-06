Tendances Première : Familles et confinement: les premiers résultats d'une enquête UCLouvain sur Auvio

Familles et confinement. Quels effets la crise du coronavirus et le confinement ont-ils eu sur les parents ? 1300 parents belges francophones ont été interrogés par l’UCLouvain. Résultat ? Pas de hausse de burnout parental mais un impact très différent selon les situations de vie (enfants en bas âge, télétravail avec augmentation de la charge de travail, gestion de la scolarité à la maison). On décortique les résultats de l’étude avec Elsa Guillier psychologue sur la ligne SOS parents ainsi qu’aux consultations psychologiques parentalité de l’UCLouvain et Véronique Schellekens Médiatrice familiale agréée, Coach et Formatrice La ligne SOS Parents : 0471/414.333