Tendances Première : La communauté des idées suspendues. sur Auvio

Les idées suspendues. Une idée peut faire la différence et peut être enrichie par notre communauté. C’est sur ce leitmotiv que la communauté des Idées Suspendues s’est créée en pleine période de confinement. A une époque où la créativité et la solidarité deviennent des outils plus que nécessaires pour permettre à chacun de sortir la tête hors de l’eau, dans les secteurs de l’Horeca, des événements, des métiers techniques et industriels, tous se mobilisent. « Les Idées suspendues » collectent vos idées pour aider l'économie à redémarrer. Des solutions concrètes qui peuvent être mises en œuvre rapidement. On découvre cela avec Aurélie Lesoile, de l'ASBL Synergie. https://ideessuspendues.be/