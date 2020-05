Tendances Première : L’emprise insidieuse des machines parlantes. Plus jamais seul ! sur Auvio

L’emprise insidieuse des machines parlantes. Plus jamais seul ! (Ed. Les Liens qui Libèrent) Nous sommes à l’aune d’une révolution anthropologique majeure. Insidieuse et peu connue, elle touche au cœur même de notre humanité. Il s’agit de l’émergence fulgurante des machines parlantes. D’ici 2023 elles seront plus de 8 Milliards dans le monde et vont complètement bouleverser le spectre de nos émotions, nos capacités à faire des choix et notre rapport aux autres. L’installation des enceintes connectées dans l’espace domestique va accroître considérablement le potentiel d’intimité entre l’homme et ses machines. Google, Amazon, Facebook et Apple ne cachent pas leurs ambitions d’en faire un cheval de Troie capable de capturer nos données les plus intimes… Spécialiste des questions liées à nos relations aux objets technologiques, Serge Tisseron lance l’alerte dans ce livre sur le danger des chatbots, des assistants vocaux conçus pour nous écouter à toute heure du jour et de la nuit, et manifester une attention soutenue à nos préoccupations les plus intimes.