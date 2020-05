Tendances Première : Cueillette buissonnière : Se réapproprier l’usage des plantes de chez nous ! sur Auvio

Cueillette buissonnière – L’usages des plantes sauvages Issue de nombreuses enquêtes menées auprès des anciens, « Cueillette buissonnière dans le bocage » s’attache à la transmission des savoirs et des usages des plantes de chez nous et permet à tout un chacun de se les réapproprier, de redécouvrir la richesse de notre flore locale (plantes comestibles, médicinales, utilitaires, …) En cette période de remise en question et de réflexion sur nos modes de vie, redévelopper de l'autonomie, se réapproprier des savoirs devient indispensable. On en parle avec Emilie Hennot, co-coordinatrice du Centre Ethnobotanique de l’Etang de Virelles, animatrice-nature et co-auteure de l’ouvrage sur la Cueillette paru aux Editions Aquascope.