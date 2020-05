Tendances Première : Enquête UCL Infodémie et fake news : Décryptage sur Auvio

« Nous ne combattons pas seulement une épidémie, nous combattons aussi une infodémie » Selon l'OMS, l'épidémie de Covid-19 est accompagnée d'une "infodémie" : un flux d'informations (vraies et fausses) énorme et incessant, difficile à gérer pour les individus. Cette "infodémie" pose problème car elle peut générer une incompréhension du virus ainsi que de l'anxiété et empêcher l'adoption de pratiques efficaces de lutte contre la pandémie, voire des comportements à risques. Des scientifiques de l’UCLouvain étudient l’évolution de ce flux massif d’informations, ainsi que son impact sur les comportements et le niveau d’anxiété. On analyse leurs premiers résultats avec Grégoire Lits, professeur à l’Institut langage et communication de l’UCLouvain et Alexandre Heeren, professeur à l’Institut de recherche en sciences psychologiques de l’UCLouvain. https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ilc/miil/enquete.html