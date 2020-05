Tendances Première : Les HERA Awards encouragent le développement soutenable … sur Auvio

HERA Awards 2020 - #StayHome #StayInspired En ces temps tout à fait inédits, beaucoup de nos certitudes ont été bousculées et les fragilités de nos sociétés apparaissent brusquement aux yeux de tou·te·s. La pandémie du Covid-19 nous place devant une question fondamentale : quelle société voulons-nous construire à la sortie de cette crise ? L’équipe de la Fondation pour les Générations Futures et toute la communauté qui l’entoure sont convaincues que l’enseignement et la recherche jouent un rôle clé dans la transformation du monde. C’est pourquoi, à travers les HERA Awards, la Fondation pour les Générations Futures soutient depuis bientôt 10 ans les jeunes diplômé·e·s et les chercheur·euse·s qui, dans leurs mémoires de master ou leurs thèses de doctorat, adoptent une approche systémique à 360°, indispensable à un développement soutenable de notre société. Benoît Derenne, directeur de la Fondation pour les Générations Futures sera avec nous pour en parler, ainsi que 3 lauréats. www.fgf.be/HERA