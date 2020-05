Tendances Première : L'optiréalisme ou l'optimisme actif ! sur Auvio

Jacques Lecomte parle de L’optiréalisme pour exprimer ces deux idées simples : - La meilleure manière d’être réaliste dans ce monde est d’être optimiste. Les pessimistes ont généralement tendance à baisser les bras face aux difficultés. Nous avons intensément et urgemment besoin de tirer profit d’expériences réussies, de leaders inspirants. - Mais cet optimisme n’est pas un optimisme d’attente béate (tout ira mieux demain, de toute façon), mais de lucidité active (si on se retrousse les manches tous ensemble, on pourra y arriver). Pour quelles raisons serait-il nécessaire de devenir optiréaliste ? On en parle avec Jacques Lecomte, Docteur en psychologie, Président d'honneur de l'Association française et francophone de psychologie positive et créateur du site des « Chroniques Optiréalistes » https://sites.google.com/view/chroniquesoptirealistes/accueil