Tendances Première : Des recettes de cuisine zéro gaspi ! sur Auvio

Just Keep It – Les recettes #zerogaspi Si le confinement nous a souvent ramenés en cuisine, il a aussi été l’occasion de nous rendre compte que nous gaspillons souvent trop de nourriture et surtout qu’il était possible d’y remédier. Une tendance qui devrait s’accentuer pour faire face à la précarité alimentaire. Le best-seller "Zéro gaspi!" (Ed. Larousse) a contribué à amener dans le débat public l’enjeu du gaspillage alimentaire. Et grâce à la campagne de sensibilisation "JUST KEEP IT – 21 jours sans gaspillage alimentaire", ce sont 2.500 citoyens qui se sont retroussés les manches en Belgique, en France et aux Pays-Bas. Aujourd’hui, Yoneko NURTANTIO, revient avec un livre de 200 recettes, 200 astuces et 300 variantes pour cuisiner tous les jours sain, rapide, bon marché, savoureux et surtout zéro gaspi. http://www.justkeepit.be/