Tendances Première : Que sera le voyage demain ? Avec le sociologue Rodolphe Christin sur Auvio

La vraie vie est ici – voyager, encore ? (Ed. Ecosociété) Alors que l’industrie touristique recouvre aujourd’hui la planète et s’étend du domicile à la destination, il est permis de se demander si le voyage peut encore dépasser le tourisme. Dans son livre, Rodolphe Christin, sociologue, tente de montrer que « le voyage est par-dessus tout un acte de l’esprit, une expérience particulière de la pensée et du corps. Autrement dit, une certaine expérience du monde que les infrastructures touristiques mettent à mal et qu’il conviendrait cependant de sauver ». Et en cette période très incertaine pour le secteur, il est peut-être bon de se poser la question de ce que sera le voyage demain.