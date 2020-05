Tendances Première : La fonte de la banquise peut-elle ralentir ? sur Auvio

Banquise. Avec des émissions de CO2 réduites, comme observé actuellement avec la crise du coronavirus, la fonte de la banquise pourrait-elle ralentir ? Et bien non! L’Arctique couvert de glace en été, ce sera de l’histoire ancienne d’ici 2050, du moins temporairement. L'efficacité des mesures de protection du climat déterminera la fréquence et la durée de ces évènements. Ce sont les résultats d'une nouvelle étude (coordonnée par Dirk Notz de l'université de Hambourg) publiée dans la revue scientifique Geophysical Research Letters, à laquelle ont participé 21 instituts de recherche du monde entier, dont le Centre de recherches sur la Terre et le climat Georges Lemaître de l'UCLouvain. On en parle avec François Massonnet, professeur et chercheur qualifié FNRS à l'Ecole de physique de l'UCLouvain. https://uclouvain.be/fr/decouvrir/presse/actualites/la-banquise-continue-de-fondre-malgre-la-baisse-de-co2.html