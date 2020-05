Tendances Première : Crise sanitaire : quelles conséquences pour les pays du sud ? sur Auvio

Crise sanitaire : quelles conséquences pour les pays du Sud? Pour les communautés de producteurs et de travailleurs des pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine, l’inquiétude est grandissante : elles subissent de plein fouet, les effets d’une crise économique majeure, tout en étant exposées à un haut risque de contamination et de mortalité. Et les conséquences se font et se feront aussi sentir chez nous. Sous quelles formes ? Comment limiter les choses ? On en parle avec Arnaud Zacharie du CNCD, Carole Crabbé de Achact et Nicolas Lambert de Fairtrade. http://www.achact.be/ https://www.cncd.be/ https://www.fairtradebelgium.be/fr/