Tendances Première : Sommes-nous tous devenus alcooliques ? Résultats de l'enquête menée par l'UCLouvain sur Auvio

En avril dernier, L’UCL, profitant du confinement, lançait une grande enquête intitulée « #coronavirus. Allons-nous tous devenir alcooliques ? » Quelque 10.000 répondants (dont 6500 exploitables) plus tard, les premiers résultats sont plutôt encourageants : les Belges francophones de plus de 18 ans n’ont généralement pas augmenté leur consommation d’alcool malgré quelques participations à des apéros en ligne ! Mais, les conséquences psychologiques négatives de l’absence de contacts sociaux apparaissent aussi dans cette enquête. Décryptage avec Pierre Maurage, professeur à l’Institut de recherches en sciences psychologiques de l’UCLouvain et Martin de Duve, directeur de l’asbl Univers Santé.