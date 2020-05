Tendances Première : Frères et sœurs confinés : comment gérer la fratrie ? sur Auvio

Comment gérer les questions de fratrie en période de confinement ? Certains ont réussi à profiter de cette période pour tester de nouvelles formules de vie en famille, d'autres par contre se sont rapidement sentis dépassés. Aujourd'hui, après 7 semaines, qu'en est-il ? Comment ces questions ont-elles évolué ? Quels sont les appels aux services d'aide et pourquoi ce besoin d'appeler au secours ? Cette période est-elle propice aux retrouvailles au sein de fratries en dispute ? Nous évoquerons ces questions et bien d'autres, avec Elsa Guillier, psychologue, spécialisée dans l'accompagnement parental et Sophie Marinopoulos, psychologue et psychanalyste, spécialisée dans les questions d’enfance et de la famille.