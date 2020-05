Tendances Première : Qu'est-ce qui a changé dans "le panier des ménages"? sur Auvio

Après plus d'un mois et demi de confinement, qu'en est-il des répercussions de cette crise sur "le panier des ménages". Les habitudes de consommation ont-elles changé, nos fournisseurs aussi? Quelles sont les répercussions sur les prix, les commerces? L'industrie alimentaire a-t-elle fait évoluer sa manière de répondre aux nouvelles demandes et les petits maraîchers s'en sortent-ils mieux ou moins bien qu'avant le confinement. Nous en parlerons avec Julie Frère de Test Achats, Anne Reul, représentante de la Fevia et Gwenaël Du Bus, maraichère bio.