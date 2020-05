Tendances Première : "L'inhibition créatrice", à la rescousse de la vie en société… sur Auvio

"L'inhibition créatrice", c'est le titre d'un ouvrage du Professeur Alain Berthoz, neurophysiologiste. Pour lui, cette notion floue et pourtant si importante, permet aussi bien de survivre que de penser et de vivre en société, d'être empathique, de rire, d'être tolérant, créatif... Pour l'auteur, elle assure également la paix sociale et la liberté. Pourtant, nos pratiques semblent avoir perverti cette ressource. Mensonge, déni, culture de la haine, ... sont aujourd'hui des maux de notre société. Pourquoi cette perversion. Pourquoi l'homme et son cerveau ont-ils développé ces formes de pensée ? L'auteur sera notre invité. "L'inhibition créatrice", Par le Professeur Alain Berthoz. Editions Odile Jacob.