Tendances Première : Epidémie de coronavirus, mais aussi de fausses informations… Avec Yves Collard, formateur en éducation aux médias sur Auvio

Parallèlement à l’épidémie de Covid 19, une épidémie de fausses informations s’est répandue partout dans le monde. Il faut dire qu’en ce moment, tous les ingrédients sont réunis pour favoriser la prolifération de théorie complotiste, de la plus farfelue, à la plus troublante. Et tout le monde en prend pour son grade : chercheurs, institutions, gouvernement, médias… Entre le crédule béat et le méfiant pathologique, la majorité choisit le raisonnable. Mais ce n’est pas gagné… On en parle avec Yves Collard, Expert et Formateur en éducation aux médias à Média Animation.