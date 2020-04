Tendances Première : Confinement : le consommateur change ses habitudes ! sur Auvio

Le consommateur belge à l'heure du Covid-19: Comportements et perspectives. Si 46 % des Belges estiment qu'au sortir de la crise « tout recommencera comme avant » sur le plan économique, ils sont quand même 76 % à vouloir acheter plus de produits locaux pour soutenir la production nationale et 58 % à vouloir privilégier les commerces de proximité. C'est ce qui ressort d'une étude récente sur les comportements de conso des Belges. Le confinement pourrait même être un catalyseur à une consommation plus réfléchie et modérée. Mais comment traduire cela sur un plus long terme ? On en parle avec Didier Aerlebout, Strategic & Creative Director chez Mission Systole qui a mené l'étude avec AQRate, Alexandra Balikdjian, Docteur en psychologie de la consommation et Emeline De Bouver, Doctorante à l'UCL, engagée dans la simplicité volontaire et auteure de "Moins de biens, plus de liens. La simplicité volontaire un nouvel engagement social", éd. Couleur Livres.