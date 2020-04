Tendances Première : Les différentes mesures de soutien financier et aide aux personnes les plus vulnérables. sur Auvio

Précarité à la suite de la crise sanitaire Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux travailleurs, employés, indépendants doivent faire face à des baisses, voire des pertes de revenus. Avec un réel risque de paupérisation pour beaucoup d’entre eux ! Et l’impact sur les publics déjà précarisés risque d’être très grave. Pour venir en aide à tous ces citoyens en difficulté financière, l’Observatoire du Crédit et de l’Endettement et le Service de Lutte contre la pauvreté apportent une information sur les différentes mesures gouvernementales de soutien financier et une aide aux personnes les plus vulnérables. On en parle avec Eléonore Deyghere, juriste et chargée de recherche à l’Observatoire du Crédit et de l’Endettement et avec Thibault Morel, chargé de recherche au Service de Lutte contre la pauvreté.