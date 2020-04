Tendances Première : "Le singe cuisinier" (Ed. Odile Jacob) sur Auvio

Le Singe cuisinier - Comment la cuisine nous a civilisés (Ed. Odile Jacob) La cuisine n’est pas seulement l’une des pratiques qui nous distingue de l’animal, elle est sans doute à l’origine de ce qui fait notre spécificité d’êtres humains. Depuis plus de 2 millions d’années, notre façon de choisir et de préparer nos aliments nous a façonnés durablement, aussi bien sur le plan physiologique que culturel. Pourtant jusqu’à la mise en confinement, nous assistions à la désinvention des pratiques culinaires patiemment accumulées depuis des millénaires. Dans ce contexte, que nous apprend le passé ? Et que nous apprennent les pratiques retrouvées depuis peu ? À travers le panorama de l’évolution de la cuisine – depuis les sociétés de chasseurs-cueilleurs jusqu’à l’industrialisation de l’alimentation –, l’auteur, Alexandre Stern est entrepreneur, consultant et écrivain, met en perspective l’origine de nos comportements alimentaires et nous permet de nous interroger sur ce que désormais nous voulons manger.