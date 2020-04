Tendances Première : Les logiciels libres: à quoi et à qui servent-ils? Focus sur Auvio

De plus en plus de personnes se méfient- et nous invitent à faire de même- des GAFAM et de leur emprise sur le numérique. Mais existe-t-il une alternative ? Oui, les logiciels libres. Sous-utilisés, ils offrent pourtant plusieurs libertés : la liberté d'utiliser le logiciel quel que soit l'usage, la liberté d'avoir accès au code du programme et de le modifier pour l'adapter à ses besoins, la liberté de redistribuer des copies (donc de le partager), la liberté de modifier le programme pour l'améliorer et de diffuser le nouveau logiciel au public. Fin 2019, en France, Le rapport Longuet sur "le devoir de souveraineté numérique" regrettait d’ailleurs l'absence de doctrine de l'Etat en matière de logiciels libres, et l'incitait à "engager rapidement une réflexion au niveau interministériel sur ce sujet". On parle logiciels libres avec Yves Deville, Professeur, Conseiller du Recteur pour l’UCLouvain numérique et l’Open Science et Jean Pierre Raskin, professeur à l'Ecole polytechnique Louvain (EPL), membre de l'Institut de recherche ICTEAM de l'UCLouvain