Tendances Première : "Les 7 péchés capitaux des réseaux sociaux" (Ed. Michalon) sur Auvio

Les réseaux sociaux en temps de crise, nous offrent le pire et le meilleur : Le pire : «L’ infodémie » autour du coronavirus sur les réseaux sociaux, l’infobésité dont souffrent certains et la profusion des fake-news. Le meilleur : la mobilisation active des réseaux sociaux, solidarité, humour et créativité pour créer du lien et faire rempart à l’angoisse. Mais tout cela est-il vraiment différent d’avant ? On en parle avec Bénédicte FLYE SAINTE MARIE, journaliste santé indépendante. Elle a écrit « Les 7 péchés capitaux des réseaux sociaux » (Ed. Michalon)