Tendances Première : Tests PCR, tests sérologiques : Le point sur les tests dans notre luttre contre le corona sur Auvio

L'Organisation Mondiale de la santé recommande désormais de tester le plus de personnes possibles dans les pays touchés par la pandémie de COVID19. Cela va permettre entre autres de détecter l'ensemble des cas, même ceux dont les symptômes sont bénins et les asymptomatiques. In fine, l'objectif est de torpiller la chaîne de contamination pour que le virus cesse de se transmettre. Avant même de débattre sur le quand et le comment, il faut comprendre de quoi on parle exactement ? Qu’est-ce qu’un PCR ? Que cible-t-il ? comment fonctionne-t-il ? Quelles différences avec les tests sérologiques ? Quels sont les avantages et les limites ? On en parle avec Eric Muraille, maître de recherches au FNRS, immunologiste attaché à l'ULB, le Pr Fabrice Bureau coconcepteur d’une méthode PCR simplifiée et vice-recteur à la recherche de l’ULiège.