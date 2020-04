Tendances Première : A la découverte du ventre et de ses bactéries (Ed. Josette Lyon) sur Auvio

A la découverte du ventre et de ses bactéries (Ed. Josette Lyon). De toutes les parties du corps, le ventre occupe une place particulière. Ces dernières années, de nombreux ouvrages lui ont été consacrés. Certains sont devenus des bestsellers. Pourtant il reste beaucoup de mystères. Pour lever un coin du voile, Marcel Roberfroid a décidé de faire parler les bactéries qui nous habitent. Originale, sa démarche bouscule et revisite certaines idées reçues. Un voyage passionnant où l’on comprend les liens qui grâce au ventre, nous unissent au monde bactérien mais aussi à toute la nature. Marcel Roberfroid, docteur en sciences pharmaceutiques, professeur d’université, enseignant-chercheur en biochimie, toxicologie et nutrition, adepte du bouddhisme sera notre invité.