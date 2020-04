Tendances Première : Parler de la pornographie avec nos enfants et ados sur Auvio

Plusieurs études le précisent, l'âge moyen auquel un enfant est confronté à la pornographie est 9 ans. Derrière ce constat étonnant se pose la question du dialogue à instaurer avec l'enfant et l'ado pour en parler. A quel âge, comment l'aborder et avec quels mots ? Quelle est la réalité de ce que les jeunes découvrent parfois par hasard ? deux formatrices de l'association femmesprod organisent régulièrement des journées "duo's" axées sur ces questions. Elles aborderont la question "comment parler de porno aux adolescents" avec nous. Chloé de Bon, fondatrice de l'asbl et Sophie Hustinx, formatrice. https://femmesprod.com/