Tendances Première : Et si cette crise était un cadeau pour l'après crise? Avec Pascale Debliquy sur Auvio

Et si cette crise était un cadeau ? Et si les épreuves de la vie nous ouvraient à une redéfinition de qui nous sommes et de ce que nous voulons et ne voulons plus dans la vie? Après avoir connu deux grands bouleversements privés, Pascale Debliquy est devenue aujourd'hui thérapeute et spécialiste de la prévention des burn out. Dans son livre , elle évoque entre autre les signes qui doivent tous nous alerter mais surtout, elle donne ses clés pour qu'une crise soit perçue et se transforme en cadeau pour "l'après crise". Son livre s'intitule "cadeau" (Ed. Iggybook).