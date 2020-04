Tendances Première : Contraception masculine: comment faire tomber les dernières barrières et préjugés ? sur Auvio

Longtemps moquée, oubliée ou méconnue, la contraception masculine semble, enfin, mieux mise en avant et acceptée. Mais avec quelle méthode, dans quelles conditions et surtout, comment faire tomber les dernières barrières et préjugés ? Alexandra Hubin, sexologue, et le Dr. Daniel Murillo, gynécologue andrologue au CHU St-Pierre de Bruxelles, nous livrent quelques pistes. www.sexologiepositive.be