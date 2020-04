Tendances Première : Open Science : Partager les avancées scientifiques ... sur Auvio

Nous évoquerons l’intérêt de l’Open Science et de l’Open Access dans une période de crise comme celle que nous traversons en ce moment. Quels sont les acteurs (chercheurs, mais aussi, éditeurs commerciaux, bibliothèques, etc…)) Comment les scientifiques travaillent-ils en ce moment ensemble ? Comment partagent-ils leur travail ? Sur quels sujets ? (Test de dépistage, respirateur, vaccins…) On en parle avec Yves Deville, Professeur, Conseiller du Recteur pour l’UCLouvain numérique et l’Open Science, Paul Thirion Directeur ULiège Library et Régis Lomba (OpenHub de l’UCLouvain - projet Breath4life)