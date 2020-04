Tendances Première : Confinement et biodiversité sur Auvio

Cette période de confinement nous invite aussi à nous rapprocher de la nature quand nous le pouvons. Nous parlerons donc de la biodiversité. D’une part en mettant en valeur la biodiversité ordinaire : observations dans la nature, aménagements de jardins plus accueillants pour la biodiversité, choix de comportements plus respectueux de la nature. D’autre part, en nous demandant si le confinement est vraiment une aubaine pour la nature. Avec Baudouin Oldenhove, responsable marketing à Natagora et Caroline Nieberding, professeur d’écologie terrestre de l’UCLouvain https://www.natagora.be/nos-formations

Émission Tendances Première