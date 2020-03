Tendances Première : A la maison, confinés avec nos ados ! sur Auvio

Et les ados ?! Confinés à la maison sans voir leurs amis, en devant gérer des travaux scolaires, en tournant en rond,… Nos ados peuvent devenir de petites bombes à retardement. Catherine Solano, médecin sexologue, qui vient de publier « Le grand livre de la puberté » (ed. Robert Laffont) nous aidera à garder le contact avec eux et pourquoi pas, à discuter de leurs soucis avec sérénité et mieux les comprendre.