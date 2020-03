Tendances Première : Confinement : Un moment idéal pour un jeu de société ! sur Auvio

Le renouveau des jeux de société. Les jeux de société ont de nouveau le vent en poupe : soirées plateau entre amis, après-midis ludiques en famille, .... Petits et grands les trouvent de nouveau très attirants ! Et en cette période de fermeture des écoles, de nombreux parents cherchent des activités à faire avec leurs enfants. Le géant du E-commerce (Amazon) annonce un boum des ventes de jeux créatifs et de grands classiques de jeux de société. Le top 3 actuel : le Uno, le Monopoly et le Puissance 4. Nous vous proposons une nouvelle diffusion de l’une de nos émissions réalisées en 2018 sur le renouveau des jeux de société, avec nos invités : Michel Van Langendonckt, président de l'Association des Ludothèques francophones belges, Thibaut Quintens, fondateur de Let's play together et Thomas Provoost, éditeur de jeux chez Repos Production.