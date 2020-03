Tendances Première : L’enfant émotionnel en nous (Ed. Guy Trédaniel) . Avec Marie Lise Labonté sur Auvio

L’enfant émotionnel est une partie de nous inconsciente qui nous maintient dans l’enfance même si nous semblons fonctionner comme des adultes dans le monde. Il est souvent l’expression d’un amour infantile que nous exprimons face aux autres et face à nous-même. Même si cet enfant intérieur nous est inconscient, il peut s’imposer dans notre façon de communiquer et nous entraîner malgré nous dans une expression émotionnelle inappropriée qui crée un malaise, des malentendus ou même de la violence dans notre communication avec autrui. Cet enfant émotionnel est là en nous. Il nous lance des appels, des cris qui s’expriment par des symptômes physiques, de l’instabilité émotionnelle et des comportements infantiles qui pourrissent notre vie. Alors nous cherchons à l’extérieur la solution quand elle repose tout simplement en nous lorsque l’enfant émotionnel, notre enfant intérieur la porte. On en parle avec Marie Lise Labonté.