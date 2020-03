Tendances Première : Vivre sans plastique (Ed.Ecosociété) sur Auvio

Vivre sans plastique. Impossible ! Mais… Couramment utilisés dans une multitude d’emballages et de produits du quotidien, la plupart des plastiques peuvent libérer des substances chimiques et persister très longtemps dans l’environnement. Pour atténuer les effets de ce matériau toxique et polluant, on fait miroiter les promesses du recyclage qui tiennent plutôt du mirage. Et si nous prenions le problème à sa source? Et si nous devenions les protagonistes de notre consommation ? La surabondance de particules plastiques qui étouffent la nature et mettent en péril notre santé est telle que nous ne pouvons l’éradiquer complètement. Ce que nous pouvons faire, c’est freiner l’afflux de nouveau plastique dans nos vies, ce à quoi nous invitent justement Chantal Plamondon et Jay Sinha, les auteur.e.s de ce guide en nous donnant tous les outils pour y arriver. Ouvrage de vulgarisation qui nous permet de mieux connaître les différents plastiques et leurs dangers à court et à long terme, Vivre sans plastique est aussi une véritable boîte à outils pour parvenir à nous en passer au quotidien.