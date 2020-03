Tendances Première : Les nouvelles radicalités sur Auvio

Les nouvelles radicalités. Les différentes formes de radicalité, qu’elles soient religieuses, politiques, culturelles, identitaires, sanitaires, alimentaires, etc. semblent de plus en plus présentes. Face à la tendance actuelle à la simplification, à l’exagération, au populisme, à la radicalité…. Comment développer à nouveau la culture de l’esprit critique et une éthique du dialogue ? Comment construire collectivement un vison lucide et nuancé ainsi qu’un positionnement circonstancié face à tous ces mouvements ? Nos invités : Nicole Duhamel Consultante, coach, superviseur, formatrice au CFIP et Bernard Lukas, psychologie clinique, psychothérapeute, coach au CFIP.