Tendances Première : Les boissons végétales sont tendances ! sur Auvio

Les laits végétaux : Lait d’amande, d’avoine, de soja ou encore de riz, nous sommes de plus en plus nombreux à en consommer pour causes d’intolérance ou d’allergies alimentaires mais aussi simplement par choix et par goût. Ces boissons alternatives au lait de vache sont-elles bonnes pour la santé ? Peut-on en consommer à tout âge ? Sont-elles adaptées pour nos enfants les plus jeunes ? Quel est leur impact sur notre environnement ? On en parle avec Serge Pieters, diététicien et Renaud De Bruyn, chargé d’études pour Ecoconso.