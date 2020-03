Tendances Première : "Qu'est-ce que je fais là ?" sur Auvio

Qu’est-ce que je fais là ? « Qu’est-ce que je fais là ? » C’est le titre du nouveau documentaire de Bertrand de Solliers et Paule Muxel qui nous plonge au cœur d’une Unité de crise des Urgences psychiatriques, celle de Saint Luc, dirigée par Gérald Deschietere. Pour découvrir la psychiatrie d’aujourd’hui en recherche de solutions pour les patients avec un sens de l’altérité et moins de méthodes cliniques et coercitives. Un film à voir à partir du 18 mars. On en parle avec les auteurs et le docteur Gérald Deschietere.