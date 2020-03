Tendances Première : "Résilience 2.0" (Ed. Memogrames) sur Auvio

A l’aube du 8 mars, portrait une jeune femme de caractère issue de l’immigration italienne, passionnée par la danse et par les autres. Née sur un terreau de frustrations et de rêves d’émancipation, elle utilisera les danses urbaines comme un véritable exutoire, puis comme un outil de décloisonnement et d’intégration à l’attention des jeunes des quartiers. Et plus particulièrement à l’attention d’une jeune femme d’aujourd’hui. Ce livre est aussi une plongée au cœur des cultures urbaines et du mouvement hip-hop. Entre figures et battles, Romina Carota nous emmène sur les traces des pionniers Clive Campbell, Afrika Bambaataa et sa Zulu Nation, mais aussi sur les pas des artistes belges avec lesquels elle a collaboré ou qui l’ont inspirée.