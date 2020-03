Tendances Première : "Chérie, dis-moi, pourquoi tu bois ?" (Ed. La Boîte à Pandore) sur Auvio

Chérie, dis-moi, pourquoi tu bois ? (Ed. La Boîte à Pandore). L’alcool occupe une place toute particulière dans notre société. Sa consommation est profondément ancrée dans notre culture, nos traditions et notre patrimoine. Elle n’est pas toujours problématique ; mais lorsqu’elle le devient, cela peut devenir un enfer. Et quand ça concerne les femmes, c’est encore plus compliqué. L’alcoolisme au féminin, reste mal perçu. La honte, et le déni sont renforcer. Un phénomène très bien expliqué dans le livre témoignage de Pierre D. Un livre préfacé par Patrick Buchard, alcoologue qui a mis en place une méthodologie spécifique de prise en charge pour les femmes. On en parle avec eux.