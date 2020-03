Tendances Première : L'accès au logement sur Auvio

L’accès au logement est un droit fondamental. Il peut néanmoins amener certains ménages à des situations financières difficiles, voire au surendettement. Dans quelle mesure le logement et ses charges grèvent-ils le budget des ménages ? Ce poids sera-t-il encore supportable dans le futur ? Quel avenir pour les ménages à risque ? Autant de questions abordées au travers de thématiques telles que le coût du logement sur le marché locatif et les caractéristiques de la dette hypothécaire des ménages en Belgique, les dispositifs d’accès au logement. Avec Catherine Jeanmart, directrice de l’Observatoire du Crédit et de l’Endettement, Nicolas Bernard, professeur de droit à L’Université de Saint Louis et François Ghesquière, chargé de recherche à l’Institut wallon de la prospective et de la stratégie.