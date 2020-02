Une tendance forte en 2020 ? Rester chez soi et profiter de son intérieur. A l’occasion de Batibouw, la « grand-messe » de la maison, de la construction et de la rénovation (du samedi 29 février au dimanche 8 mars), nous parlerons du Smart Heating & Cooling, à savoir tout ce qui peut améliorer le bien-être dans une habitation et la « santé » d’un habitat au bénéfice entier de ses occupants (circulation de l’air / contrôle de la température / l’apport de la lumière naturelle / taux d’humidité). C’est l’un des thèmes fort d’un salon qui est en pleine évolution. On en parle avec Frédéric François, président de Batibouw, Etienne de Montigny (Daikin) et Julien Kessler, architecte.