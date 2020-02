Tendances Première : "J'aime pas courir" (Ed. du Rocher) sur Auvio

Aujourd'hui, le running est présenté comme LE sport à pratiquer pour être en bonne forme physique. Mais il y a des gens « faits pour courir », et d'autres pas. Et quand on pousse ces derniers à courir, les effets néfastes, parfois graves, l'emportent sur les fabuleux bénéfices promis. Dans ce nouveau livre, Bernadette de Gasquet nous libère des diktats ! Elle nous présente toutes les « bonnes façons de bouger », du yoga au vélo en passant par la marche, la danse ou la gym à la maison, pour bénéficier d'une mobilité bienfaisante, de façon permanente, au quotidien et à tout âge. Elle sera notre invitée, ainsi que Alain Ptak kinésithérapeute du sport qui travaille entre autres avec les Spirou de Charleroi.