Tendances Première : Fratrie avec handicap sur Auvio

La présence d’un enfant porteur d’un handicap dans une famille à d’importantes répercussions sur la vie de ses proches. Celle des parents, bien sûr. Mais aussi celle de ses frères et sœurs. Le handicap influe sur les relations fraternelles, sur le développement identitaire et sur le vécu quotidien de chacun. Or, souvent, cette réalité est occultée et trop peu de soutien est organisé à destination des fratries. Si vivre dans une famille avec un enfant porteur d’un handicap peut être très enrichissant, cela pose aussi de nombreuses questions : quels sentiments animent les frères et sœurs d’un jeune avec un handicap ? Comment communique-t-on autour de ce qui se joue au sein de la famille ? Quels sont les freins mais aussi les opportunités qu’offre le fait d’être le frère ou la sœur d’un enfant ou d’un jeune avec un handicap ? Comment veiller à l’épanouissement des autres enfants de la famille ? La Fondation Roi Baudouin s’est penchée sur ces questions. On en parle avec Yves Dario, coordinateur de projet et Maëlle Delhaise chargée de projet chez FratriHa asbl.